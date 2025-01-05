Над Россией ночью сбили 61 беспилотник ВСУ. Военная операция, день 1047-й

09:03 Здание соцобъекта в Грайвороне пострадало в результате атаки беспилотника ВСУ ночью, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В селе Гора-Подол Грайворонского округа еще один беспилотник сбросил взрывное устройство возле МКД, вследствие чего в одной квартире выбило окна», — уточнил Гладков.
Два автомобиля и пристройка к дому загорелись также после сброса взрывчатки с дрона в селе Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа.
08:33 Расчет зенитной установки уничтожил разведывательный дрон ВСУ западного производства на левом берегу Днепра, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Успешная операция стала очередным подтверждением профессионализма наших военных. А за все время специальной военной операции расчеты ПВО десантников сбили десятки разведывательных беспилотников врага», — добавил глава региона.
08:27 Пострадавших и повреждений в Орловской области, где ночью сбили беспилотник ВСУ, нет, заявил губернатор Андрей Клычков. Он добавил, что на месте ЧП работают оперативные службы.
08:24 Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта в Казани.
«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — отметили в ведомстве.
08:16 Четыре раза с начала суток объявляли ракетную опасность в Курской области.
08:13 Журналисты РИА «Новости» Максим Романенко и Михаил Кевхиев рассказали СК об обстоятельствах гибели военкора «Известий» Александра Мартемьянова.
08:05 ⚡️ Дежурные системы ПВО уничтожили 61 украинский беспилотник прошедшей ночью. Над Ростовской областью сбили 37 аппаратов, над Брянской — 20, два над Воронежской, по одному над Белгородской и Орловской областями.
08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1047-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.