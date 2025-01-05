Представитель Узбекистана стал заместителем генерального секретаря ШОС

В системе МИД Батыр Турсунов с 2005 года, он занимал различные должности в центральном аппарате и Посольстве Узбекистана в Пекине, работал директором Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте РУз, заместителем директора Международного института Центральной Азии.