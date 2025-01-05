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Представитель Узбекистана стал заместителем генерального секретаря ШОС

ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Представитель Узбекистана Батыр Турсунов с 1 января приступил к исполнению обязанностей заместителя генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества, сообщает ИА «Дунё».

Источник: Sputnik

Турсунову 50 лет. Он окончил Ташкентский государственный институт востоковедения (ныне — Ташкентский государственный университет востоковедения) и Институт философии и права имени И. Муминова Академии наук Узбекистана.

В системе МИД Батыр Турсунов с 2005 года, он занимал различные должности в центральном аппарате и Посольстве Узбекистана в Пекине, работал директором Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте РУз, заместителем директора Международного института Центральной Азии.

С 2023 года он — советник-посланник Посольства Узбекистана в КНР, постоянный представитель при секретариате ШОС.

Кандидат философских наук, автор более 25 научных публикаций. Владеет русским, английским, китайским языками.

ШОС