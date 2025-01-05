В НАТО предупредили Великобританию об опасности и посоветовали улучшить системы ПВО и ПРО

«Ракетные удары России на Украине привели к тому, что другие страны Европы стали заказывать больше средств ПВО, в то время как у Лондона нет наземных зенитных систем для защиты критической инфраструктуры. Источники в военной среде предупреждают: “Британия в опасности”, — пишет издание.