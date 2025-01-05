Премьер Италии встретилась с Трампом в его резиденции во Флориде

Сторонники Мелони рассчитывают, что встреча с Трампом позволит ей стать главной среди союзников республиканца в Евросоюзе, утверждает издание. Пока нет информации о том, что именно будут обсуждать политики, но скорее всего речь пойдёт о сглаживании углов в разногласиях будущего главы США и лидеров ЕС.