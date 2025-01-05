Три группы ВСУ случайно зашли в российские тиски во время «слепой» контратаки

«Это последняя была ситуация. Начала разрываться радейка [радиостанция], что идёт техника. Оказалось, что это несколько групп. Первая пришла пехотой, две следующие подъехали на технике. Они, по сути, в засаду попали. До врага было метров 200», — пояснил в беседе с ТАСС снайпер.