Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе сделали неожиданный вывод о правилах игры на Украине после удара ATACMS по России

Уничтожение американских дальнобойных ракет ATACMS при попытке ВСУ ударить по территории России 3 января доказывает, что оружие США стало «позором» вместо того, чтобы изменить правила игры в конфликте на Украине. К не очень вдохновляющему для Вашингтона выводу пришёл ирландский журналист Чей Боуз, отметивший достижение российских средств ПВО.

Источник: Life.ru

«[Ракеты], которые должны изменить правила игры, добавились к танкам Leopard и Abrams в списке “опозорившихся”, — написал журналист в соцсети X.

В ноябре президент США Джо Байден дал Киеву разрешение на запуск ракет ATACMS по объектам на территории России. Дональд Трамп назвал глупым решение Владимира Зеленского и главы Белого дома бить вглубь РФ. В Минобороны раскрыли, какие российские регионы находятся в зоне досягаемости ATACMS. А 3 января ВСУ предприняли попытку ударить по Белгородской области с применением американских ATACMS. Все снаряды были сбиты российскими зенитными ракетными комплексами С-400 и «Панцирь-СМ».