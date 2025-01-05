На Западе сделали неожиданный вывод о правилах игры на Украине после удара ATACMS по России

В ноябре президент США Джо Байден дал Киеву разрешение на запуск ракет ATACMS по объектам на территории России. Дональд Трамп назвал глупым решение Владимира Зеленского и главы Белого дома бить вглубь РФ. В Минобороны раскрыли, какие российские регионы находятся в зоне досягаемости ATACMS. А 3 января ВСУ предприняли попытку ударить по Белгородской области с применением американских ATACMS. Все снаряды были сбиты российскими зенитными ракетными комплексами С-400 и «Панцирь-СМ».