Хуситы ударили по израильской электростанции «Орот Рабин»

«Ракетные войска вооруженных сил провели военную операцию, атаковав принадлежащую израильскому противнику электростанцию “Орот Рабин” гиперзвуковой баллистической ракетой “Палестина-2”, — сказал он в эфире подконтрольного хуситам телеканала Al Masirah.
В ночь на 5 января пресс-служба израильской армии сообщила, что военные перехватили ракету, запущенную из Йемена, до того, как она вошла в воздушное пространство страны. Из-за ракетной угрозы была объявлена воздушная тревога в районе населенного пункта Тальмей-Элазар, расположенного недалеко от городов Хадера и Кейсария в центральной части страны.
После обострения конфликта в секторе Газа движение «Ансар Аллах» предупредило, что будет обстреливать территорию Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится.