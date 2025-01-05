Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хуситы ударили по израильской электростанции «Орот Рабин»

ДОХА, 5 января. /ТАСС/. Хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» нанесли удар по электростанции «Орот Рабин», расположенной на северо-западе Израиля, с применением гиперзвуковой ракеты. С таким утверждением выступил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа.

Источник: Reuters

«Ракетные войска вооруженных сил провели военную операцию, атаковав принадлежащую израильскому противнику электростанцию “Орот Рабин” гиперзвуковой баллистической ракетой “Палестина-2”, — сказал он в эфире подконтрольного хуситам телеканала Al Masirah.

В ночь на 5 января пресс-служба израильской армии сообщила, что военные перехватили ракету, запущенную из Йемена, до того, как она вошла в воздушное пространство страны. Из-за ракетной угрозы была объявлена воздушная тревога в районе населенного пункта Тальмей-Элазар, расположенного недалеко от городов Хадера и Кейсария в центральной части страны.

После обострения конфликта в секторе Газа движение «Ансар Аллах» предупредило, что будет обстреливать территорию Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится.