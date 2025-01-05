Хуситы ударили по израильской электростанции «Орот Рабин»

В ночь на 5 января пресс-служба израильской армии сообщила, что военные перехватили ракету, запущенную из Йемена, до того, как она вошла в воздушное пространство страны. Из-за ракетной угрозы была объявлена воздушная тревога в районе населенного пункта Тальмей-Элазар, расположенного недалеко от городов Хадера и Кейсария в центральной части страны.