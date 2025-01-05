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Токаев назначил новых послов в Египте, Ираке и других странах

5 января 2025 года Касым-Жомарт Токаев подписал указы о назначении новых послов в ряде стран, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Об этом сообщила Акорда.

Так, указами главы государства:

Женис Аскар Женисулы назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Арабской Республике Египет;

Батрашев Даулет Касекенович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Хорватия, он освобожден от должности посла Республики Казахстан в Португальской Республике;

Галиев Жан Сержанович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Португальской Республике;

Посол Казахстана в Иорданском Хашимитском Королевстве Шалданбай Талгат Рахымкулулы назначен послом в Республике Ирак, Государстве Палестина по совместительству.

Другими указами главы государства Лама Шариф Кайрат Кайырбекулы освобожден от должности посла в Египте и в Тунисской Республике по совместительству; Камалдинов Акылбек Абсатович освобожден от должности посла Республики Казахстан в Республике Хорватия.