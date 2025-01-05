Токаев назначил новых послов в Египте, Ираке и других странах

Другими указами главы государства Лама Шариф Кайрат Кайырбекулы освобожден от должности посла в Египте и в Тунисской Республике по совместительству; Камалдинов Акылбек Абсатович освобожден от должности посла Республики Казахстан в Республике Хорватия.