Токаев назначил новых послов в Египте, Ираке и других странах

Об этом сообщила Акорда.
Так, указами главы государства:
Женис Аскар Женисулы назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Арабской Республике Египет;
Батрашев Даулет Касекенович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Хорватия, он освобожден от должности посла Республики Казахстан в Португальской Республике;
Галиев Жан Сержанович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Португальской Республике;
Посол Казахстана в Иорданском Хашимитском Королевстве Шалданбай Талгат Рахымкулулы назначен послом в Республике Ирак, Государстве Палестина по совместительству.
Другими указами главы государства Лама Шариф Кайрат Кайырбекулы освобожден от должности посла в Египте и в Тунисской Республике по совместительству; Камалдинов Акылбек Абсатович освобожден от должности посла Республики Казахстан в Республике Хорватия.