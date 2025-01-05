Мурашко исполнил новогоднюю мечту мальчика о велосипеде

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко исполнил мечту мальчика из Санкт-Петербурга, который хотел получить в подарок велосипед.
«В моем возрасте уже приятнее дарить подарки, чем их даже получать, поэтому, конечно, это чувство, которое согревает перед Новым годом и дарит надежды какие-то. Ну, а велосипед поможет ребенку в том числе реабилитироваться и, конечно же, активно уже к школе подготовиться, физически окрепнуть», — сказал министр после вручения подарка.
Пятилетний Артем проходит лечение в связи с заболеванием костей, и врачи рекомендовали ему велосипед, чтобы быстрее поправиться. Мурашко специально приехал в Санкт-Петербург, чтобы встретиться с мальчиком, которого вместе с мамой Натальей пригласил в Национальный медицинский исследовательский центр имени Алмазова, где и вручил велосипед.
Кроме того, для мальчика планируется организовать консультации у лучших детских специалистов — ортопедов из центра имени Турнера.