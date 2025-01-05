Мурашко исполнил новогоднюю мечту мальчика о велосипеде

«В моем возрасте уже приятнее дарить подарки, чем их даже получать, поэтому, конечно, это чувство, которое согревает перед Новым годом и дарит надежды какие-то. Ну, а велосипед поможет ребенку в том числе реабилитироваться и, конечно же, активно уже к школе подготовиться, физически окрепнуть», — сказал министр после вручения подарка.