Лукашенко обратился к работникам соцзащиты, сказав о бренде Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к работникам соцзащиты, сказав о бренде республики. Как сообщили в пресс-службе президента Беларуси, Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов госорганов организаций системы социальной защиты с профессиональным праздником.
«Социальная защита — бренд Беларуси, гарантия стабильности и справедливости в обществе. Ежедневным кропотливым трудом вы укрепляете эти постулаты и доказываете, что наша страна всегда позаботится о соотечественниках, которым нужна помощь», — говорится в поздравлении Александра Лукашенко.
Президент Беларуси выразил работникам органов социальной защиты искреннюю признательность и пожелал крепкого здоровья, счастья.
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