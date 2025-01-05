Байдена назвали худшим президентом США за рост госдолга и падение ВВП

Далее ситуация только ухудшалась. Так, в 2023 году ВВП, по данным МВФ, подросло только на 2,9%, в ушедшем году эксперты ожидают ещё большее падение этих показателей. Безрадостными выглядят для Вашингтона и данные Всемирного банка. Доля США в мировой экономике упала ниже 15%, что произошло впервые в истории Америки. Но самое страшное, по мнению аналитиков, — это бесконечный рост американского госдолга, который при президентстве Байдена достиг 36,2 триллиона долларов, значительно превысив объёмы самой экономики Штатов.