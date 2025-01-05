Yonhap: суд Южной Кореи отклонил апелляцию на ордер на арест президента

Аргументы суда, которыми он руководствовался при отклонении апелляции, не приводятся. Ранее юристы Юн Сок Ёля также настаивали, что ордер недействителен, поскольку Управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих (CIO) не имеет полномочий вести следствие по делу о мятеже. Антикоррупционное управление, которое получило ордер на арест президента 31 декабря, стало играть ведущую роль, поскольку закон обязывает другие следственные органы передать дело управлению, если об этом попросит глава CIO. В ведомстве также отмечали, что мятеж связан с превышением должностных полномочий.