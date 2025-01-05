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Yonhap: суд Южной Кореи отклонил апелляцию на ордер на арест президента

СЕУЛ, 5 января. /ТАСС/. Западный окружной суд Сеула отклонил ходатайство о судебном предписании в отношении ордера на арест президента Республики Корея Юн Сок Ёля. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Источник: Reuters

Аргументы суда, которыми он руководствовался при отклонении апелляции, не приводятся. Ранее юристы Юн Сок Ёля также настаивали, что ордер недействителен, поскольку Управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих (CIO) не имеет полномочий вести следствие по делу о мятеже. Антикоррупционное управление, которое получило ордер на арест президента 31 декабря, стало играть ведущую роль, поскольку закон обязывает другие следственные органы передать дело управлению, если об этом попросит глава CIO. В ведомстве также отмечали, что мятеж связан с превышением должностных полномочий.

Адвокат Юн Сок Ёля заявил, что планирует подать заявление в прокуратуру на главу антикоррупционного управления и 150 представителей объединенной следственной группы, которая 3 января попыталась провести арест президента. Юристы считают, что следователи незаконно вторглись на частную территорию, нарушили нормы об особо охраняемых военных зонах и «препятствовали органам власти при исполнении».