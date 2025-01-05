В Новосибирске прошел пикет в защиту историко-культурного наследия

Организаторы пикета отметили, что в Новосибирске наблюдается необъявленная война против исторической памяти. По словам председателя Новосибирского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Натальи Шаминой, памятники, которые должны охраняться по закону, подвергаются разрушению. В некоторых случаях это происходит из-за бездействия властей, как, например, с Военным городком, а в других — целенаправленно, как это произошло с домами на улице Якушева. Шамина отметила, что власти крайне неохотно признают исторические объекты культурным наследием, что подтверждается отказами в охране нескольких соцгородов.