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В Новосибирске прошел пикет в защиту историко-культурного наследия

5 января в сквере у театра «Глобус» в Новосибирске состоялся пикет, посвященный защите историко-культурного наследия города.

Источник: BFM-Новосибирск

В мероприятии приняли участие около 30 человек, которые в течение двух часов держали плакаты и фотографии исторических объектов, находящихся под угрозой утраты. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

Организаторы пикета отметили, что в Новосибирске наблюдается необъявленная война против исторической памяти. По словам председателя Новосибирского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Натальи Шаминой, памятники, которые должны охраняться по закону, подвергаются разрушению. В некоторых случаях это происходит из-за бездействия властей, как, например, с Военным городком, а в других — целенаправленно, как это произошло с домами на улице Якушева. Шамина отметила, что власти крайне неохотно признают исторические объекты культурным наследием, что подтверждается отказами в охране нескольких соцгородов.

Культуролог и историк архитектуры Олег Викторович подчеркнул уникальность Новосибирска как города имперского масштаба и назвал преступлением отсутствие заботы о наследии прошлых эпох. Он отметил, что современные решения принимаются в интересах застройщиков, а жадность и коррупция угрожают уничтожением города. Он призвал жителей Новосибирска защищать свой город и активно участвовать в пикетах, чтобы привлечь внимание к проблемам сохранения исторического наследия.