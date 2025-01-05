В Новосибирске прошел пикет в защиту историко-культурного наследия

В мероприятии приняли участие около 30 человек, которые в течение двух часов держали плакаты и фотографии исторических объектов, находящихся под угрозой утраты. Об этом пишет BFM-Новосибирск.
Организаторы пикета отметили, что в Новосибирске наблюдается необъявленная война против исторической памяти. По словам председателя Новосибирского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Натальи Шаминой, памятники, которые должны охраняться по закону, подвергаются разрушению. В некоторых случаях это происходит из-за бездействия властей, как, например, с Военным городком, а в других — целенаправленно, как это произошло с домами на улице Якушева. Шамина отметила, что власти крайне неохотно признают исторические объекты культурным наследием, что подтверждается отказами в охране нескольких соцгородов.
Культуролог и историк архитектуры Олег Викторович подчеркнул уникальность Новосибирска как города имперского масштаба и назвал преступлением отсутствие заботы о наследии прошлых эпох. Он отметил, что современные решения принимаются в интересах застройщиков, а жадность и коррупция угрожают уничтожением города. Он призвал жителей Новосибирска защищать свой город и активно участвовать в пикетах, чтобы привлечь внимание к проблемам сохранения исторического наследия.