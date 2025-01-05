«Я думаю, что избранный президент США Дональд Трамп вытащит свою страну из этого дела, — указал Филиппо. — Вполне возможно, что это вызовет истерику у ЕС, но у него, к счастью, нет возможности бесконечно платить за Украину и вооружать ее».
По словам политика, «французы прекрасно понимают, что украинский конфликт их никак не касается». «Мы должны перестать поставлять оружие и деньги Киеву, вместо этого необходимо выступать за мирное урегулирование, — подчеркнул политик. — Возьмем так называемую бригаду ВСУ “Анны Киевской”, из которой массово дезертировали военные. Это скандал. Франция выделила огромное количество денег и вооружений на то, чего в реальности не существует».
Политик убежден, что «направить политику Парижа в правильное русло может выход из Евросоюза и НАТО, благодаря которому Франция вновь обретет свой суверенитет». «Республика сегодня переходит из одного политического кризиса в другой. Чтобы их урегулировать, необходимо полностью восстановить суверенитет, выйти из Европейского союза и НАТО. Мы будем за это бороться», — добавил Филиппо.
Ранее министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что Париж будет продолжать обучать украинских военных на своей территории.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова позднее указала, что отправка в зону боевых действий подготовленной во Франции очередной украинской бригады не изменит исход конфликта.