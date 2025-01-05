По словам политика, «французы прекрасно понимают, что украинский конфликт их никак не касается». «Мы должны перестать поставлять оружие и деньги Киеву, вместо этого необходимо выступать за мирное урегулирование, — подчеркнул политик. — Возьмем так называемую бригаду ВСУ “Анны Киевской”, из которой массово дезертировали военные. Это скандал. Франция выделила огромное количество денег и вооружений на то, чего в реальности не существует».