В Госдуме озвучили условия окончания конфликта на Украине в 2025 году

Чепа уверен, что для Москвы важно в случае завершения противостояния внеблоковое положение Киева, отказ украинских властей от идеи вступить в НАТО очень быстро поможет прийти к прекращению огня в зоне СВО. А затем, добавил депутат, будут постепенно улучшаться отношения с западными странами. Если не в 2025 году, то в 2026 году станут заметны результаты постепенного сближения России и Европы, полагает парламентарий.