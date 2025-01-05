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Лукашенко обратился к сотрудникам Минсвязи, сказав о модернизации в Беларуси

Александр Лукашенко обратился к сотрудникам Минсвязи, сказав о модернизации в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к сотрудникам Минсвязи, сказав о модернизации в республике.

Как сообщили в пресс-службе президента Беларуси, Александр Лукашенко поздравил сотрудников и ветеранов Министерства связи и информатизации, работников организаций связи с 70-летием со дня образования ведомства.

«Все эти годы вы планомерно и поступательно развиваете информационно-коммуникационную инфраструктуру Беларуси: строятся и модернизируются сети электросвязи, разрабатываются и внедряются электронные сервисы и национальные системы», — говорится в официальном поздравлении Александра Лукашенко.

Президент пожелал сотрудникам ведомства здоровья, счастья, воплощения смелых планов и прогрессивных идеи, который способствовали бы развитию и процветанию Беларуси.

Ранее мы писали о том, что стало известно, сколько с января 2025 года составит пособие по безработице в Беларуси (правительство установило «твердую» ежемесячную сумму).