Лукашенко обратился к сотрудникам Минсвязи, сказав о модернизации в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к сотрудникам Минсвязи, сказав о модернизации в республике.
Как сообщили в пресс-службе президента Беларуси, Александр Лукашенко поздравил сотрудников и ветеранов Министерства связи и информатизации, работников организаций связи с 70-летием со дня образования ведомства.
«Все эти годы вы планомерно и поступательно развиваете информационно-коммуникационную инфраструктуру Беларуси: строятся и модернизируются сети электросвязи, разрабатываются и внедряются электронные сервисы и национальные системы», — говорится в официальном поздравлении Александра Лукашенко.
Президент пожелал сотрудникам ведомства здоровья, счастья, воплощения смелых планов и прогрессивных идеи, который способствовали бы развитию и процветанию Беларуси.
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