«Возьмите среднестатистическую бригаду, которая держит 15 километров, и 30% — это дыры в обороне. То есть люди в большинстве [случаев] идут в один конец», — объяснил офицер.
Козел прогнозирует, что ситуация усугубится после того, как Армия России освободит Покровск (Красноармейск). У ВС РФ достаточно ресурсов, чтобы после установления контроля над этим ключевым для ВСУ городом развивать наступление на остальных направлениях.
Ранее в американской прессе заявили, что Покровск окажется в частичном окружении, как только ВС РФ преодолеют оборону 59-й бригады ВСУ, и это станет «зловещим развитием событий» для Киева. В материале также говорится, что битва за Покровск станет первым крупномасштабным сражением русско-украинского конфликта в наступившем году.