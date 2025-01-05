Путь в один конец: Украинский офицер заявил о катастрофе на фронте

Ранее в американской прессе заявили, что Покровск окажется в частичном окружении, как только ВС РФ преодолеют оборону 59-й бригады ВСУ, и это станет «зловещим развитием событий» для Киева. В материале также говорится, что битва за Покровск станет первым крупномасштабным сражением русско-украинского конфликта в наступившем году.