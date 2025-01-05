Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский истребитель в воздушном бою сбил украинский МиГ-29

Российский истребитель в воздушном бою сбил украинский самолёт МиГ-29 во время выполнения задач СВО, докладывает Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

«Истребительной авиацией ВКС России сбит самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины», — отметили в военном ведомстве в сводке о ходе СВО 5 января.

Ранее утром стало известно, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за прошедшую ночь 61 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над пятью регионами России. Так, дроны ВСУ атаковали север Ростовской области. В небе над Миллеровским и Тарасовским районами было сбито два беспилотника. В Таганроге и селе Новобессергеновка повреждены жилые дома и машины.