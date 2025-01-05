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Армия России обрушила групповые удары на аэродромы и живую силу ВСУ в 137 районах

Армия России за минувшие сутки нанесла удары по инфраструктуре военных аэродромов, скоплению личного состава и техники противника в 137 районах зоны проведения специальной военной операции. Об этом уведомили в Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 137 районах», — говорится в сводке ведомства.

Ранее в силовых структурах сообщили, что украинская ДРГ попыталась высадиться на левом берегу Днепра и была практически полностью уничтожена российскими подразделениями. Уцелеть посчастливилось лишь одному бойцу ВСУ, он был взят в плен военнослужащими Армии России.