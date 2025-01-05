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Глава Новосибирска поздравил ветерана ВОВ со 100-летием

Максим Кудрявцев поздравил с юбилеем Виктора Ивановича Фролова.

Источник: Минтруда и соцразвития Новосибирской области

Глава Новосибирска поздравил со 100-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Виктора Ивановича Фролова. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

Как рассказал градоначальник, ветеран участвовал в боях в качестве радиотелеграфиста в составе 108-го стрелкового корпуса 2-го Белорусского фронта. После окончания службы он был отмечен наградами «За безупречную службу». 1 января ему исполнилось ровно 100 лет.

Помимо этого пенсионер играет на рояле и активно занимается спортом.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске ветеранов СВО обучат собирать БПЛА. Это поможет им освоить новую профессию.

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