Глава Новосибирска поздравил ветерана ВОВ со 100-летием

Как рассказал градоначальник, ветеран участвовал в боях в качестве радиотелеграфиста в составе 108-го стрелкового корпуса 2-го Белорусского фронта. После окончания службы он был отмечен наградами «За безупречную службу». 1 января ему исполнилось ровно 100 лет.