Глава Новосибирска поздравил ветерана ВОВ со 100-летием

Глава Новосибирска поздравил со 100-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Виктора Ивановича Фролова. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.
Как рассказал градоначальник, ветеран участвовал в боях в качестве радиотелеграфиста в составе 108-го стрелкового корпуса 2-го Белорусского фронта. После окончания службы он был отмечен наградами «За безупречную службу». 1 января ему исполнилось ровно 100 лет.
Помимо этого пенсионер играет на рояле и активно занимается спортом.
Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске ветеранов СВО обучат собирать БПЛА. Это поможет им освоить новую профессию.