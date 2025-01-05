Огненная «карусель» и стрелковые бои: С фронта сообщили о попытках наступления ВСУ под Курском

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц обращает внимание на масштабное информационное сопровождение попытки ВСУ атаковать. Это говорит о том, что основной удар враг может готовить в другом направлении, считает он. По его мнению, сейчас на Украине глаголят об этой атаке «из каждого утюга» ради отвлечения внимания.