Режим свободной экономической зоны распространили на Белгородчину

Напомним, что президент России Владимир Путин ещё в июне прошлого года подписал Федеральный закон о распространении преференциального режима СЭЗ на отдельные территории. В документе рассматриваются земли, соседствующие с новыми регионами или с Украиной. В перечень попадают такие области, как Белгородская, Ростовская, Курская, Брянская, Воронежская и Республика Крым. Единственное требование для участников специальной экономической зоны — это регистрация в этих регионах или наличие филиала.