Режим свободной экономической зоны распространили на Белгородчину

В сообщении говорится, что получение статуса резидента специализированной экономической зоны предоставит компаниям в Белгородской области ряд льгот. К ним относятся: сниженные тарифы на страховые взносы в размере 7,6%, отсутствие налога на прибыль от реализации инвестиционного проекта, освобождение от налога на имущество организаций, а также условия свободной таможенной зоны.
Аналогичный режим функционирует в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Свободная экономическая зона на территории Донбасса и Новороссии была организована в 2023 году. На текущий момент в ней участвуют 268 компаний. Для резидентов СЭЗ разработана программа льготного кредитования. В правительстве отметили, что самые распространенные виды деятельности предприятий-резидентов включают промышленность, строительство и добычу полезных ископаемых.
Напомним, что президент России Владимир Путин ещё в июне прошлого года подписал Федеральный закон о распространении преференциального режима СЭЗ на отдельные территории. В документе рассматриваются земли, соседствующие с новыми регионами или с Украиной. В перечень попадают такие области, как Белгородская, Ростовская, Курская, Брянская, Воронежская и Республика Крым. Единственное требование для участников специальной экономической зоны — это регистрация в этих регионах или наличие филиала.