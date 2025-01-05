МВД с 5 февраля сможет самостоятельно выдворять мигрантов-нарушителей

В частности, соответствующим образом будут уполномочены руководители и замначальников территориальных органов, главы и заместители глав структурных подразделений по вопросам миграции территориальных органов, а также начальники подразделений по контролю за оборотом наркотических средств при МВД. А в случаях, когда мигранты нарушили режим пребывания в РФ для иностранных граждан, выдворять их смогут и руководители линейных отделов полиции на транспорте и их заместители.