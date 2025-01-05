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Как прошел показательный марш подразделений Минобороны и Нацгвардии в Ташкенте — фото

ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. В столице Узбекистана в преддверии Дня защитников Родины прошел показательный марш подразделений Минобороны и Нацгвардии, сообщает пресс-служба военного ведомства республики.

Источник: Министерство обороны

Показательный марш подразделений начался в мемориальном комплексе «Парк Победы» с выступлений почетного караула и мастеров рукопашного боя.

Маршрут маршей: Парк Победы (через улицы Сагбан иЗаркайнар) — Государственный музей природы Узбекистана— рынок «Чорсу»— Ташкентский цирк (улица Заркайнар) — Дворец искусств «Дружба народов» (улицы Узбекистан и Фурката) — площадь перед парком Magic City (улица Фуркат).

Подобные мероприятия призваны показать эмоциональную близость между армией и народом.

Для проведения марша на три часа ограничили движение автотранспорта по ряду улиц.

Военные продемонстрировали мастерство рукопашного боя и выучку почетного караула.

У парка Magic City также прошли показательные выступления почетного караула и мастеров рукопашного боя в сопровождении военного оркестра.

Такие мероприятия традиционно привлекают большое число зрителей.

В 2024 году Узбекистан занял 65-е место из 145 в рейтинге сильней сильнейших армий мира по версии портала Global Firepower.