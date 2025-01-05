Трамп указал на «очень большую ошибку» Великобритании

«Великобритания совершает очень большую ошибку. Откройте Северное море. Избавьтесь от ветряных мельниц!» — приводит его слова издание Financial Times.
К своему посту Трамп прикрепил ссылку на сделанное в ноябре заявление корпорации APA, которая владеет американской нефтедобывающей компанией Apache. Там говорится, что корпорация прекратит разработку месторождений в Северном море к 2029 году из-за высоких налогов и экологических норм, делающих добычу «нерентабельной».
А в конце декабря в рождественском обращении Дональд Трамп расписал канадскому премьеру Джастину Трюдо преимущества от вступления страны в состав США в качестве 51-го штата. Также он поздравил с праздником жителей Гренландии, назвав страну очень важной для американской национальной безопасности и пообещав обеспечить там присутствие Штатов.