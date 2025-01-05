Трамп указал на «очень большую ошибку» Великобритании

А в конце декабря в рождественском обращении Дональд Трамп расписал канадскому премьеру Джастину Трюдо преимущества от вступления страны в состав США в качестве 51-го штата. Также он поздравил с праздником жителей Гренландии, назвав страну очень важной для американской национальной безопасности и пообещав обеспечить там присутствие Штатов.