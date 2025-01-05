Патрушев организовал девочке из РТ экскурсию на шоколадную фабрику в Москве

Также директор музея истории шоколада и какао «Мишка» Марина Жданович показала Эвелине производственную линию шоколадок, на которой делают 300 плиток «Аленки» в минуту. Как только кондитерские изделия сошли с конвейера, гости их попробовали. Завершилась экскурсия мастер-классом, где девочка сама изготовила конфеты своего дизайна.