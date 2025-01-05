Напомним, 1 января «Газпром» остановил подачу газа в ЕС через Украину из-за истечения контракта с «Нафтогазом». Несмотря на уверения Владимира Зеленского о трудностях для России, в Греции полагают, что сложности уже испытывает сам ЕС, так как газовые запасы быстро истощаются. В США решение Зеленского раскритиковали, назвав его неразумным, и отметили, что Украина потеряет миллиарды из-за этого. Даже в Незалежной решение экс-комика считают трагедией. В Раде назвали Зеленского «шизофреником, из-за которого страдает полмира».