Депутаты Мажилиса посетили Восточно-Казахстанскую область

— Центр строится в рамках предвыборной программы партии «AMANAT». Планируется, что объект будет введён в эксплуатацию до конца этого года. Своевременное и качественное выполнение строительных работ находится под прямым контролем партии. Кроме того, в прошлом году мы приняли закон о страховании профессиональной ответственности медицинских работников. Он разработан совместно с врачами и призван защитить их интересы. Мы продолжим работу в этом направлении, — поделился Ерлан Саиров.