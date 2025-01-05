Назначен заместитель акима Атырау

Он родился в 1994 году в Атырауской области. В 2013 году окончил Атырауский аграрно-технический колледж по специальности «техник», Атырауский университет нефти и газа как бакалавр в области «услуги», в 2018 году — Казахстанский университет инновационных телекоммуникаций по специальности «юриспруденция», в 2022 году — Московский институт экономики по специальности «экономика». Также имеет сертификат государственного аудитора.