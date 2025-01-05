Назначен заместитель акима Атырау

Как сообщается в официальном аккаунте акимата в Instagram, заместителем акима Атырау назначен Меиржан Жулдасович Мукасов.
Он родился в 1994 году в Атырауской области. В 2013 году окончил Атырауский аграрно-технический колледж по специальности «техник», Атырауский университет нефти и газа как бакалавр в области «услуги», в 2018 году — Казахстанский университет инновационных телекоммуникаций по специальности «юриспруденция», в 2022 году — Московский институт экономики по специальности «экономика». Также имеет сертификат государственного аудитора.
Трудовую деятельность начал в 2013 году специалистом в Атырауском городском отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.
В 2015—2018 годах трудился главным специалистом, в 2018—2020 годах — заведующим сектором, заместителем руководителя городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.
С 2020 по 2022 годы занимал должность руководителя городского отдела финансов.
В 2022—2023 годы работал руководителем Атырауского областного управления финансов, в 2023—2024 годы — руководителем Атырауского областного управления государственных закупок и коммунальной собственности.
До текущего назначения работал советником акима области.