«Хладнокровный убийца»: В США устрашены мощью российского «Белого лебедя»

Российский бомбардировщик Ту-160М «Белый лебедь» охарактеризовали как «хладнокровный убийца» в статье журнала The National Interest (TNI). В материале подчеркивается, что самолёт был значительно модернизирован: в нем установлены более мощные двигатели, а его боевые характеристики улучшены. По словам автора текста, бомбардировщик обладает впечатляющей дальностью действия, манёвренностью и высокой скоростью.