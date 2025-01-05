Ранее Life.ru сообщал, что российские военные нанесли удар по украинским солдатам и технике во время отражения контратаки ВСУ в Курской области. Артиллерия и авиация группировки войск «Север» действовали против четырёх механизированных и четырёх десантно-штурмовых бригад, а также бригады морской пехоты и пяти подразделений теробороны. В ходе операции также были успешны отражены две контратаки штурмовых групп ВСУ.