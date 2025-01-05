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В Казахстане рекомендовано освободить от должностей 12 судей

На заседании Высшего Судебного Совета подвели итоги конкурса на 207 вакантных должностей судей районных и приравненных к ним судов. В конкурсе участвовали 237 кандидатов, из которых 126 получили рекомендации на назначение, включая 98 впервые рекомендованных юристов и 28 действующих судей, сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу Высшего Судебного Совета.

Источник: Пресс-служба Высшего Судебного Совета

Имена кандидатов, рекомендованных для назначения, были оглашены во время онлайн-трансляции заседания. Полный список рекомендованных размещен на официальном сайте Совета.

Кроме того, в кадровый резерв зачислили 91 судью. Это резерв на должности председателей районных и приравненных судов, председателей судебных коллегий, судей областных судов и Верховного Суда Республики Казахстан.

Члены Совета утвердили методику оценки профессиональной деятельности судей, разработанную Комиссией по качеству правосудия при Верховном Суде. Эта методика призвана повысить прозрачность и эффективность судебной системы.

К освобождению от должностей рекомендованы 12 судей, из них:

  • 3 судьи уходят в отставку;
  • 5 освободили должности по собственному желанию;
  • 1 судья освобожден в связи с обвинительным приговором суда;
  • 3 судьи отстранены по решению Судебного жюри за дисциплинарные проступки.

Совет утвердил график проведения конкурсов и отборов на вакантные должности судей в 2025 году. График уже размещен на официальном сайте Высшего Судебного Совета.