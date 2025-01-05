В Казахстане рекомендовано освободить от должностей 12 судей

На заседании Высшего Судебного Совета подвели итоги конкурса на 207 вакантных должностей судей районных и приравненных к ним судов. В конкурсе участвовали 237 кандидатов, из которых 126 получили рекомендации на назначение, включая 98 впервые рекомендованных юристов и 28 действующих судей, сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу Высшего Судебного Совета.