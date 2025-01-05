В Казахстане рекомендовано освободить от должностей 12 судей

Имена кандидатов, рекомендованных для назначения, были оглашены во время онлайн-трансляции заседания. Полный список рекомендованных размещен на официальном сайте Совета.
Кроме того, в кадровый резерв зачислили 91 судью. Это резерв на должности председателей районных и приравненных судов, председателей судебных коллегий, судей областных судов и Верховного Суда Республики Казахстан.
Члены Совета утвердили методику оценки профессиональной деятельности судей, разработанную Комиссией по качеству правосудия при Верховном Суде. Эта методика призвана повысить прозрачность и эффективность судебной системы.
К освобождению от должностей рекомендованы 12 судей, из них:
- 3 судьи уходят в отставку;
- 5 освободили должности по собственному желанию;
- 1 судья освобожден в связи с обвинительным приговором суда;
- 3 судьи отстранены по решению Судебного жюри за дисциплинарные проступки.
Совет утвердил график проведения конкурсов и отборов на вакантные должности судей в 2025 году. График уже размещен на официальном сайте Высшего Судебного Совета.