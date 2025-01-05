«Вот уже несколько недель доверенные лица Зеленского отправляются в Вашингтон, где обхаживают и всячески уговаривают приближенных Дональда Трампа», — говорится в материале.
Отмечается, что команда избранного президента США пока не давала намеков на способы потенциального урегулирования конфликта, в то время как до его инаугурации осталось чуть больше двух недель.
«У Трампа плохие ассоциации с Украиной, так что нам нужно попытаться изменить это восприятие. По меньшей мере, надо попытаться», — цитирует газета председателя комитета по иностранным делам украинского парламента Мережко.
Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет сделать это за один день. Однако в Москве выразили мнение, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
Кроме того, избранный президент США неоднократно критиковал подход Вашингтона к конфликту на Украине и самого Владимира Зеленского. Так, на своих митингах он назвал его «торгашом», каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны Соединенных Штатов.