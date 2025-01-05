Шесть кораблей Балтфлота стали «ударными»

Шесть кораблей Балтийского флота присвоено наименование «ударных». Об этом сообщает пресс-служба флота. Право носить почетное звание заслужили корветы, малые ракетные и минно-тральные корабли.
Решение о присвоении приняла специальная комиссия Минобороны РФ. Для этого была проведена проверка, в рамках которой военнослужащие сдали экзамены по тактической и специальной подготовке, стрельбе из стрелкового оружия.
Кроме того, каждый экипаж прошел испытания по основным предметам боевой подготовки, в том числе инженерной, медицинской, защите от оружия массового поражения и выполнил курсовые задачи в морских полигонах.