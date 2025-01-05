«Я бы сказал, что Запад выбрал путь, который на 100% гарантированно приведёт к возрождению России и восстановлению чувства национальной гордости. Ничто так не объединяет русских, как презрение к ним», — подчеркнул он, комментируя попытки расширить НАТО и «вылепить» из России вечного врага.
Ранее ирландский журналист Чей Боуз посетил Москву и восхитился зимними пейзажами российской столицы. В своём блоге он заявил, что на Западе населению врут о ситуации в России, в том числе о её «стратегическом поражении».