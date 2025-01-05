Запад проводит антироссийскую политику, не задумываясь о последствиях, тогда как именно ненависть к русским приведёт к тому, что Россия начнёт возрождаться и сможет достойно противостоять врагам на международной арене. Об этом написал в соцсети X американский военный эксперт Уилл Шрайвер.