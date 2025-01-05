«Идея уступки части украинской территории в обмен на мир, похоже, закрепилась в умах многих украинцев», — приводит слова автора статьи «Газета.Ru».
Избранный президентом США Дональд Трамп, который официально вступит в должность 20 января, намерен сразу же направить на Украину своего специального посланника Кита Келлога. Подробности этого визита держатся в секрете, однако известно, что США будут отстаивать завершение конфликта.
«Келлог, 80-летний бывший генерал и сторонник Трампа, выступит именно с этим посланием, когда выйдет из поезда в Киеве: мирное соглашение с Россией должно быть достигнуто, и как можно скорее», — отмечает СМИ.
Ранее, 26 декабря прошлого года, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия стремится к завершению конфликта на Украине, а не к его заморозке. Информацию о возможном завершении конфликта в 2025 году глава государства прокомментировал русской поговоркой: «У нас так говорят в народе, да, вашими бы устами да мед пить».
До этого, 16 декабря, Трамп заявил, что намерен инициировать переговоры с Путиным и Зеленским об урегулировании конфликта. 13 декабря команда Трампа заявила, что ведет переговоры с действующей администрацией Белого дома и украинскими чиновниками о прекращении конфликта на Украине. В этот же день спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог допустил завершение конфликта на Украине в ближайшие месяцы.
3 декабря был опубликован план Келлога по урегулированию украинского конфликта. Он предложил прекратить политическую изоляцию РФ, а также сохранить за Россией освобожденные ею территории. Помимо этого, он предложил длительную отсрочку вопроса вступления Украины в НАТО. При этом его план включает продолжение военной поддержки Киева и предоставление ему гарантий безопасности.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.