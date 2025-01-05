В Швейцарии заявили о согласии части украинцев отдать территории РФ в обмен на мир

До этого, 16 декабря, Трамп заявил, что намерен инициировать переговоры с Путиным и Зеленским об урегулировании конфликта. 13 декабря команда Трампа заявила, что ведет переговоры с действующей администрацией Белого дома и украинскими чиновниками о прекращении конфликта на Украине. В этот же день спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог допустил завершение конфликта на Украине в ближайшие месяцы.