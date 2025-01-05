Песков заявил ТАСС, что встречи Путина с Шольцем и Трампом не готовятся

Ранее с заявлениями о подготовке таких контактов выступил депутат Бундестага Родерих Кизеветтер. Он утверждал, что Шольц может посетить Москву до 23 февраля, а встреча Трампа и Путина «намечена на март».
«В настоящий момент таких планов нет», — сказал Песков агентству ТАСС в ответ на вопрос, действительно ли готовятся такие контакты.
Как ранее писал журнал Der Spiegel, Христианско-демократический союз якобы получил информацию о том, что Шольц может в ближайшее время отправиться в Москву для поднятия рейтинга своей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) перед выборами. В кабмине ФРГ заявили ТАСС, что эта информация является вымыслом.
Ведущие политики СДПГ также обвинили Кизеветтера в распространении ложной информации перед выборами.