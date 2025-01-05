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Песков заявил ТАСС, что встречи Путина с Шольцем и Трампом не готовятся

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг утверждения о том, что сейчас готовятся встречи Владимира Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и избранным президентом США Донадьдом Трампом.

Источник: РИА "Новости"

Ранее с заявлениями о подготовке таких контактов выступил депутат Бундестага Родерих Кизеветтер. Он утверждал, что Шольц может посетить Москву до 23 февраля, а встреча Трампа и Путина «намечена на март».

«В настоящий момент таких планов нет», — сказал Песков агентству ТАСС в ответ на вопрос, действительно ли готовятся такие контакты.

Как ранее писал журнал Der Spiegel, Христианско-демократический союз якобы получил информацию о том, что Шольц может в ближайшее время отправиться в Москву для поднятия рейтинга своей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) перед выборами. В кабмине ФРГ заявили ТАСС, что эта информация является вымыслом.

Ведущие политики СДПГ также обвинили Кизеветтера в распространении ложной информации перед выборами.

Песков Дмитрий
Путин Владимир
Трамп Дональд