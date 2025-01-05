Песков заявил ТАСС, что встречи Путина с Шольцем и Трампом не готовятся

Как ранее писал журнал Der Spiegel, Христианско-демократический союз якобы получил информацию о том, что Шольц может в ближайшее время отправиться в Москву для поднятия рейтинга своей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) перед выборами. В кабмине ФРГ заявили ТАСС, что эта информация является вымыслом.