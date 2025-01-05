Вучич заверил, что Сербия готова выкупить долю России в NIS в случае санкций США

Он отметил, что не ясен смысл американских санкций, если деньги от продажи доли в компании NIS всё равно окажутся у российской стороны. Сербский президент добавил, что сейчас предстоит выяснить лишь два момента: будет ли продаваться вся доля или мажоритарный пакет акций, а также не ясны сроки исполнения решения.