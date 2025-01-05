Вучич заверил, что Сербия готова выкупить долю России в NIS в случае санкций США

«У нас есть деньги, чтобы сразу выкупить. Если, по оценкам, стоимость компании составляет миллиард евро, то речь идёт о 600 с чем-то миллионах Это было бы 500−600−700 миллионов, не важно», — подчеркнул Вучич.
Он отметил, что не ясен смысл американских санкций, если деньги от продажи доли в компании NIS всё равно окажутся у российской стороны. Сербский президент добавил, что сейчас предстоит выяснить лишь два момента: будет ли продаваться вся доля или мажоритарный пакет акций, а также не ясны сроки исполнения решения.
Ранее президент Сербии запросил телефонный разговор с Владимиром Путиным. Беседа может состоятся 25−27 января. Поговорить с российским лидером Вучич захотел для того, чтобы обсудить потенциальные санкции США в отношении одной из самых заметных энергокомпаний в юго-восточной Европе — NIS. В Кремле ответили, что Россия обычно максимально оперативно согласовывает контакты президента РФ Владимира Путина с друзьями и партнёрами.