В Кишиневе заявили об отказе Тирасполя от помощи в закупке газа

Российская компания «Газпром» ранее сообщила, что лишена технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК «Нафтогаз Украины» с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение. В Приднестровье 11 декабря 2024 года на 30 суток было введено чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее был введен режим ЧП в энергетике, эти меры вызваны энергетическим кризисом, связанным с прекращением поставок российского газа. Ранее министерство экономического развития ПМР информировало, что в Приднестровье с 3 января пройдут веерные отключения электроэнергии. Кишинев предлагал Тирасполю помощь в закупке газа на фондовых рынках, но получил отказ.
«Они мотивируют отказ тем, что все еще ждут восстановления поставок природного газа от “Газпрома” и рекомендуют продолжить переговоры с “Газпромом”. Я думаю, они должны понять, что если поставки от “Газпрома” не будут восстановлены, то единственный выход — закупать газ на фондовых рынках, за него придется платить. Другого решения нет», — сказал Чебан.
Он добавил, что переговоры с Тирасполем по этой теме продолжатся. Чебан отметил, что «Тираспольтрансгаз» не может самостоятельно закупать газ, поскольку у него нет соответствующей лицензии.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.