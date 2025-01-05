Шольц опроверг утверждения о планах встречи с Путиным

Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что кабмин Германии намерен принять правовые меры против Кизеветтера. Депутат ранее написал в X, что якобы появляется все больше информации о планах Шольца встретиться с Путиным в Москве до досрочных парламентских выборов в ФРГ, которые намечены на 23 февраля. Кроме того, он утверждал, что встреча Трампа и Путина «намечена на март».