Шольц опроверг утверждения о планах встречи с Путиным

«Это ложное утверждение. Это крайне неприлично», — сказал Шольц журналистам перед заседанием президиума Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Берлине. По его словам, возмущение словами депутата является оправданным, поскольку проведение такой встречи вообще не рассматривалось.
Шольц также заявил, что новый телефонный разговор с Путиным состоится лишь тогда, когда будет уверенность, что от этого будет «хоть какая-то польза».
Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что кабмин Германии намерен принять правовые меры против Кизеветтера. Депутат ранее написал в X, что якобы появляется все больше информации о планах Шольца встретиться с Путиным в Москве до досрочных парламентских выборов в ФРГ, которые намечены на 23 февраля. Кроме того, он утверждал, что встреча Трампа и Путина «намечена на март».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее 5 января опроверг утверждения Кизеветтера. «В настоящий момент таких планов нет», — сказал Песков агентству ТАСС в ответ на вопрос, действительно ли готовятся такие контакты.
Как ранее писал журнал Der Spiegel, Христианско-демократический союз якобы получил информацию о том, что Шольц может в ближайшее время отправиться в Москву для поднятия рейтинга СДПГ перед выборами. В кабмине ФРГ заявили ТАСС, что эта информация является вымыслом.
Ведущие политики СДПГ также обвинили Кизеветтера в распространении ложной информации перед выборами.