В ПМР обвинили Молдавию в попытках устроить гуманитарную катастрофу

Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии сообщила, что экстренные службы республики готовы оказать помощь жителям Приднестровья, столкнувшимся с перебоями электроэнергии. В ведомстве добавили, что полиция, медицинские службы и службы экстренного реагирования готовы оказать необходимую помощь всем, кто в ней нуждается.
«Кишиневский режим опустился до полного примитива в пропагандистской атаке на ПМР. Он пытается рассорить Приднестровье с Россией и устроить гуманитарную катастрофу в нашей республике. Но возможностей выстоять у нас хватит», — сказал Сафонов.
Он обратил внимание на то, что власти Молдавии через СМИ пытаются рассорить ПМР с Россией. По его словам, в эти дни молдавское руководство переориентирует все свои связи, включая энергетику, на Румынию.
«Замысел понятен: заставить сдаться “обмороженное Приднестровье”, затем оккупировать ПМР и уйти вместе с нами и Гагаузией в Румынию. Поэтому приднестровцы пока и без газа. Пока», — отметил Сафонов.
По мнению приднестровского депутата, молдавские власти стремятся сделать так, чтобы ПМР отвернулась от России и «Газпрома» и начала закупать газ в Румынии и Европе.
«А те выставят такие цены, что потребуют: передать всю собственность Приднестровья в качестве гарантии оплаты газа, отказаться от самостоятельности ПМР, ввести “рыночные” тарифы на коммуналку и отбирать жилье и иное имущество у должников для выдавливания “неугодного” населения из Приднестровья, согласиться на вывод российских войск из ПМР и вывод российских миротворцев, не сопротивляться в случае присоединения Приднестровья к Румынии. Это означает отдать себя на расправу. Стать самоубийцами», — подытожил Сафонов.
Российская компания «Газпром» в среду сообщила, что лишена технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК «Нафтогаз Украины» с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение. В Приднестровье 11 декабря 2024 года на 30 суток было введено чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее был введен режим ЧП в энергетике, эти меры вызваны энергетическим кризисом, связанным с прекращением поставок российского газа. Ранее министерство экономического развития ПМР информировало, что в Приднестровье с 3 января пройдут веерные отключения электроэнергии. Кишинев предлагал Тирасполю помощь в закупке газа на фондовых рынках, но получил отказ.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Объединенная контрольная комиссия (ОКК) была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе.