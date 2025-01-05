В ПМР обвинили Молдавию в попытках устроить гуманитарную катастрофу

Российская компания «Газпром» в среду сообщила, что лишена технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК «Нафтогаз Украины» с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение. В Приднестровье 11 декабря 2024 года на 30 суток было введено чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее был введен режим ЧП в энергетике, эти меры вызваны энергетическим кризисом, связанным с прекращением поставок российского газа. Ранее министерство экономического развития ПМР информировало, что в Приднестровье с 3 января пройдут веерные отключения электроэнергии. Кишинев предлагал Тирасполю помощь в закупке газа на фондовых рынках, но получил отказ.