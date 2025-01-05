Путин увеличил число заместителей главы МЧС до 10

«Внести изменение: “десять заместителей министра, в том числе первого заместителя министра, статс-секретаря — заместителя министра и заместителя министра — главного государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору”, — говорится в документе.
Этот же документ вводит в МЧС должность начальника управления политической и воспитательной работы. Указ вступил в силу.
В настоящее время в МЧС по штату существует девять заместителей министра. Вакантными являются три должности, включая должность первого заместителя, которая пустует два года с момента ухода генерал-полковника внутренней службы Александра Чуприяна. Также с июля в министерстве вакантно кресло статс-секретаря.