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Путин увеличил число заместителей главы МЧС до 10

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин увеличил своим указом до 10 число заместителей главы МЧС России, соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Источник: РИА "Новости"

«Внести изменение: “десять заместителей министра, в том числе первого заместителя министра, статс-секретаря — заместителя министра и заместителя министра — главного государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору”, — говорится в документе.

Этот же документ вводит в МЧС должность начальника управления политической и воспитательной работы. Указ вступил в силу.

В настоящее время в МЧС по штату существует девять заместителей министра. Вакантными являются три должности, включая должность первого заместителя, которая пустует два года с момента ухода генерал-полковника внутренней службы Александра Чуприяна. Также с июля в министерстве вакантно кресло статс-секретаря.

Путин Владимир
МЧС