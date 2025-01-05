Минобороны: в Курской области нанесено поражение штурмовой группе ВСУ

Первыми об атаке сообщили военные корреспонденты и блогеры. При этом относиться к их сообщениям и анализу обстановки всерьез, разумеется, не стоит. Во-первых, они не находятся в районах ведения боевых действий. Во-вторых, никаких данных по обстановке у них не может быть по определению. В-третьих, подавляющее большинство представителей блогосферы не владеет даже установленной военной терминологией.