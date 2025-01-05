Минобороны: в Курской области нанесено поражение штурмовой группе ВСУ

Армия Украины ударила по российским военным, ведущим бои в Курской области. По данным Минобороны, ВС РФ нанесли поражение штурмовой группе ВСУ и уничтожили украинскую военную технику. При этом некоторые Telegram-каналы пишут, что масштаб наступления ВСУ пока сложно оценить, и делают прогнозы по направлению наступления. Почему не стоит стопроцентно доверять блогерам, что за цели преследуют ВСУ и какой прогноз «Газеты.Ru» оказался верным — в материале военного обозревателя Михаила Ходаренка.
«Газета.Ru» ранее прогнозировала, что Вооруженные силы Украины непременно осуществят «рождественский» контрудар в последние дни 2024-го или первые дни 2025 года — причем обязательно на территории России, а не, скажем, в районе Курахово, Торецка или Покровска: в противном случае наступательные действия ВСУ не имели бы требуемого для руководства Украины политического звучания. Прогноз осуществился: 5 января украинская армия нанесла контрудар по российским военным, ведущим боевые действия в Курской области.
Первыми об атаке сообщили военные корреспонденты и блогеры. При этом относиться к их сообщениям и анализу обстановки всерьез, разумеется, не стоит. Во-первых, они не находятся в районах ведения боевых действий. Во-вторых, никаких данных по обстановке у них не может быть по определению. В-третьих, подавляющее большинство представителей блогосферы не владеет даже установленной военной терминологией.
Что касается последнего пункта, то приведем, пожалуй, наиболее характерные словосочетания, употребляемые сегодня военкорами. Одни утверждают: «ВСУ попытались начать наступление в районе села Большое Солдатское в Курской области». Но на деле противник или контратакует, или осуществляет контрудар, или проводит наступательную операцию. Слово «наступление» — из области политологии. И в середине дня 5 января еще трудно сказать, каковы результаты действий ВСУ — так что о «попытках» говорить пока преждевременно.
Или, к примеру, военкоры пишут, что противник может нанести в Курской области «разрезающий удар на Обоянь». Есть формы оперативного маневра, одна из них — «фронтальный (рассекающий) удар по одному или нескольким направлениям». Но уж никак не «разрезающий».
Также один из блогеров сообщает, что атака в Курской области «была отражена, в том числе и благодаря авиации, работавшей в режиме нон-стоп». То, что для авиации есть термин «боевое напряжение» (количество самолетовылетов в сутки) и «летный ресурс» (количество вылетов, выделяемых на операцию), ему неведомо.
Эти замечания — к тому, что ~к выводам и прогнозам представителей блогосферы в настоящее время следует относиться со значительной долей предубеждения~. Самое главное — реальной ситуации они не знают.
Что говорит Минобороны РФ.
В российском военном ведомстве сообщили, что военнослужащие ВС РФ отразили две контратаки штурмовых групп ВСУ в Курской области.
«Около 09:00 мск, с целью остановить наступление российских войск на Курском направлении, противник предпринял контратаку штурмовой группы в составе двух танков, машины разграждения и двенадцати боевых бронированных машин с десантом в направлении хутора Бердин», — говорится в официальном комментарии Минобороны по состоянию на 12:00 мск 5 января.
При этом российское военное руководство отметило, что операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
Сейчас нет точных данных о том, являются ли действия противника в Курской области направлением главного удара ВСУ и не приступит ли неприятель в ближайшее время к наступательным действиям в других регионах России — к примеру, в Брянской или Белгородской областях.
Также нет информации о начертании линии боевого соприкосновения. Судить о продвижении ВСУ, глубине их вклинения в оборону российских войск, контратаках армии РФ и их результатах пока не представляется возможным.
~Главная цель очередного украинского «контрнаступа», безусловно, — улучшение возможных переговорных позиций~ и демонстрация того, что боевые и оперативные возможности Вооруженных сил Украины на сегодня отнюдь не исчерпаны.
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Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),