Губернатор Самарской области набирает «Молодую гвардию» для кадрового резерва

«Как секретарь самарского регионального отделения партии “Единая Россия” официально объявляю о наборе участников в движение “Молодая Гвардия Единой России” Самарской области», — сообщил губернатор, отметив, что цели регионального движения — содействие социально-экономическому развитию региона, усиление роли и значимости молодежи в этом развитии, «а также формирование кадрового резерва команды развития Самарской области».
«Я приглашаю всех неравнодушных, честных, порядочных, стремящихся к новым знаниям и желающих служить своей родной стране молодых людей начать с нами работать», — сказал господин Федорищев, не пояснив, с кем конкретно — с партией, или с исполнительной властью.
Губернатор пояснил, что для вступления в ряды «Молодой гвардии ЕР» достаточно прислать ему на электронную почту в срок по 8 января в свободной форме эссе на тему «Как я хочу повлиять на благополучие своей Родины». При этом он отметил, что начинает работу движения фактически заново, «с чистого листа», и поэтому те, кто уже считает себя участником движения, также должны направить аналогичные заявки.