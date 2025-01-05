Губернатор Самарской области набирает «Молодую гвардию» для кадрового резерва

Губернатор пояснил, что для вступления в ряды «Молодой гвардии ЕР» достаточно прислать ему на электронную почту в срок по 8 января в свободной форме эссе на тему «Как я хочу повлиять на благополучие своей Родины». При этом он отметил, что начинает работу движения фактически заново, «с чистого листа», и поэтому те, кто уже считает себя участником движения, также должны направить аналогичные заявки.