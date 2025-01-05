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Губернатор Самарской области набирает «Молодую гвардию» для кадрового резерва

В воскресенье, 5 января, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале объявил набор участников в реготделение движения «Молодая гвардия Единой России».

Источник: Коммерсантъ

«Как секретарь самарского регионального отделения партии “Единая Россия” официально объявляю о наборе участников в движение “Молодая Гвардия Единой России” Самарской области», — сообщил губернатор, отметив, что цели регионального движения — содействие социально-экономическому развитию региона, усиление роли и значимости молодежи в этом развитии, «а также формирование кадрового резерва команды развития Самарской области».

«Я приглашаю всех неравнодушных, честных, порядочных, стремящихся к новым знаниям и желающих служить своей родной стране молодых людей начать с нами работать», — сказал господин Федорищев, не пояснив, с кем конкретно — с партией, или с исполнительной властью.

Губернатор пояснил, что для вступления в ряды «Молодой гвардии ЕР» достаточно прислать ему на электронную почту в срок по 8 января в свободной форме эссе на тему «Как я хочу повлиять на благополучие своей Родины». При этом он отметил, что начинает работу движения фактически заново, «с чистого листа», и поэтому те, кто уже считает себя участником движения, также должны направить аналогичные заявки.