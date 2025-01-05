Си Цзиньпин решил вести дела с Трампом в стиле Дона Корлеоне

Профессор полагает, что руководство КНР уже начало реализовывать свой план. Он напомнил, что в конце минувшего года Пекин прекратил поставку в США необходимых для производства микросхем минералов, урезал поставки в страну американских дронов, а также начал антимонопольное расследования в отношении производителя процессоров Nvidia. А начиная с осени 2023 года в Китае действуют программы налогово-бюджетного и денежно-кредитного стимулирования граждан. То есть, поясняет Медейрос, Си Цзиньпин может в любой момент в одностороннем занизить тарифы импортной продукции из стран, которые не являются партнёрами Вашингтона.