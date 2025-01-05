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В правительстве рассказали, чем могут помощь жителям Левобережья Днестра

КИШИНЕВ, 5 янв — Sputnik. Правительство готово направить специалистов экстренной и медицинской служб для помощи жителям Приднестровья. Об этом заявил пресс-секретарь правительства Даниел Водэ.

Источник: Sputnik.md

«На данный момент мы готовы предоставить жителями приднестровского региона ту поддержку, которая будет принята. У нас сейчас существует как бы два пространства».

сказал он в комментарии для Radio Moldova.

По его словам, одним из этих пространств являются населенные пункты, находящиеся под контролем Кишинева, где правительство поддерживает связь с примарами, агентством Moldsilva, экстренными службами, обеспечивая взаимосвязь этих структур для помощи гражданам. Ко второму пространству он отнес соотечественников, которые проживающих на территориях, контролируемых приднестровскими властями.

«В их случае медицинская помощь и экстренные службы готовы оказать поддержку при необходимости».

уточнил Водэ.

Он отметил, что официальный Кишинев координирует свои действия, связанные с энергокризисом в Приднестровье с международными организациями, такими как структуры ООН, Красного Креста.

«Поэтому наш ответ на этот гуманитарный кризис, который может возникнуть в регионе, основан на принципе поддержки в рамках данного формата».

сказал Водэ.

Он также отметил, что некоторые организации Правобережья ранее предложили Приднестровью закупить природный газ на международной бирже, однако руководство региона отказалось, поскольку это означало бы существенное повышение тарифа для потребителей.