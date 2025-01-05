В правительстве рассказали, чем могут помощь жителям Левобережья Днестра

По его словам, одним из этих пространств являются населенные пункты, находящиеся под контролем Кишинева, где правительство поддерживает связь с примарами, агентством Moldsilva, экстренными службами, обеспечивая взаимосвязь этих структур для помощи гражданам. Ко второму пространству он отнес соотечественников, которые проживающих на территориях, контролируемых приднестровскими властями.