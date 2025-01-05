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Путин увеличил число заместителей главы МЧС до 10

Президент России Владимир Путин своим указом увеличил количество заместителей главы МЧС до десяти. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Источник: Life.ru

«Внести изменение: “десять заместителей министра, в том числе первого заместителя министра, статс-секретаря — заместителя министра и заместителя министра — главного государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору”, — говорится в документе.

Ранее Путин подписал указ, который изменяет состав коллегии Министерства иностранных дел России. Также был принят другой документ, который вносит изменения в регламент Следственного комитета, предоставляя его руководителю право создавать официальные геральдические символы ведомства.