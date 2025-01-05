FT рассказала о стратегии Си Цзиньпина в отношении Трампа

До этого, 13 декабря, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов заявил «Известиям», что после инаугурации Трампа Вашингтон и Пекин могут ужесточить взаимные санкции — отношения стран, с большей вероятностью, усугубятся. По его словам, на фоне этого информация СМИ о том, что председатель КНР Си Цзиньпин не посетит церемонию инаугурации Трампа, выглядит правдоподобно и логично.