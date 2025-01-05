FT рассказала о стратегии Си Цзиньпина в отношении Трампа

По данным издания, Си Цзиньпин не планирует лично принимать Трампа, но будет стремиться создать рычаги влияния.
«Си уже дал понять, что будет относиться к своим связям с Трампом как к чисто деловым отношениям, хотя и в стиле Дона Корлеоне», — пишет FT.
Автор материала, профессор Джорджтаунского университета называет три основные стратегии китайского лидера. Одна из них — создание различных мер и ограничений для того, чтобы нанести ущерб американским компаниям.
Суть второй стратегии — адаптация, считает профессор. Он отметил, что с 2023 года Китай начал «энергичное фискальное и денежное стимулирование».
«Этот сдвиг в политике дает некоторые положительные, хотя и неравномерные результаты», — заявили в газете.
Третья стратегия Пекина заключается в расширении экономических связей, добавляет автор материала FT.
«Многое может пойти не так. Обе стороны считают, что они превосходят, могут наложить больше издержек и выдержать больше боли», — подытожил эксперт.
Накануне издание South China Morning Post (SCMP) сообщило, что китайско-американские отношения при президентстве Трампа могут улучшиться, если он выполнит свои «намерения доброй воли». Там отметили, что позитивные сигналы избранного американского президента, начиная с неоднократных призывов к сотрудничеству по мировым вопросам до приглашения председателя КНР Си Цзиньпина на инаугурацию, могут свидетельствовать о положительной динамике двусторонних отношений.
Ранее, 21 декабря, в минобороны Китая заявили, что военная стратегия США становится всё более конфронтационной и авантюрной. Там обратили внимание на использование Вашингтоном военного превосходства для насильственной смены режимов и провоцирования «цветных революций».
До этого, 13 декабря, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов заявил «Известиям», что после инаугурации Трампа Вашингтон и Пекин могут ужесточить взаимные санкции — отношения стран, с большей вероятностью, усугубятся. По его словам, на фоне этого информация СМИ о том, что председатель КНР Си Цзиньпин не посетит церемонию инаугурации Трампа, выглядит правдоподобно и логично.