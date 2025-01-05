Украинец показал видео побега в Европу по заснеженным горам от первого лица

Ранее Life.ru рассказывал, как двое украинцев попытались избежать мобилизации в армию Незалежной, прикинувшись членами траурного кортежа с телом погибшего бойца ВСУ, которое перевозили на машине. Водитель был в курсе происходящего и рассчитывал получить от беглецов вознаграждение в размере 18 тысяч долларов. Когда их уловка была раскрыта украинскими пограничниками, он велел «пассажирам» спрыгивать, а сам попытался уехать. Им, в отличие от героев ролика выше, не повезло — все участники попытки побега из Украины были задержаны.