Как уже сообщал Life.ru, утром 5 января Вооруженные силы Украины пытались начать контрнаступление в нескольких сёлах под Курском. Они намеревались прорваться от Суджи в сторону Большого Солдатского. Однако встретили сильное сопротивление со стороны спецназа «Ахмат» и войск «Север». Российские силы уже успешно отразили две контратаки украинских штурмовых групп в районе хутора Бердин, уничтожив два украинских танка, машину для разграждения и семь боевых бронированных машин. Позже стало известно, что ВС РФ отразили ещё одну атаку противника.